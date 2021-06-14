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Dünya Nijerya'da saldırganlar katliam yaptı
Dünya

Nijerya'da saldırganlar katliam yaptı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin 12 kişiyi katlettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 01:36:00 -
Nijerya'da saldırganlar katliam yaptı

Soko Eyaleti Polis Komutanı Sanusi Abubakar, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Rabah bölgesindeki Maikujera'da saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sanusi Abubakar, bölgede silahlı kişilerin bölge sakinlerinin kaçırdığı dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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