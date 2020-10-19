Nijerya'da protestocuların bastığı cezaevindeki bazı mahkumlar firar etti

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protestolarda, Edo eyaletinde bir grup göstericinin bastığı cezaevindeki yaklaşık 200 mahkum firar etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, göstericiler Edo eyaletine bağlı Benin kentindeki bir cezaevine baskın düzenledi.

Göstercilerlerle cezaevindeki güvenlik görevlileri arasında yaşanan şiddet olayları sırasında yaklaşık 200 mahkum kaçtı.

Edo Eyalet Hükümet Sekreteri Osarodion Ogie, eyalette devam eden protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle saat 16.00'dan itibaren 24 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde 2 hafta önce bir gencin SARS ekibi tarafından öldürülmesinin ardından aktivistlerin sosyal medyadaki çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.