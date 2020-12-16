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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle okullar yeniden kapatıldı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle okullar yeniden kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:10:52 -
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle okullar yeniden kapatıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası Kaduna ve Kano eyaletlerindeki okullarda eğitime yeniden ara verildi.

Kaduna Eyaleti Eğitim Bakanı Shehu Makarfi, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, bugünden itibaren eyaletteki tüm okulların kapalı kalacağını duyurdu.

Makarfi, Kovid-19'un ikinci dalgasının özellikle 10-35 yaşlarındakileri etkilediğini, bu nedenle böyle bir karar alındığını ifade etti.

Kano Valisi Abdullahi Ganduje de ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyaletteki tüm kamu ve özel okulların kapatılması talimatını verdi.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, salgının ikinci dalgasının ülkeyi tehdit etmeye başladığını belirtmişti.

Ehanire, hükümetin nisana kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklamıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar 74 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1200 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 66 bin 314 kişi ise sağlığını kavuştu.


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