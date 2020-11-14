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Aktüel Nijerya'da kano battı: 18 ölü
Aktüel

Nijerya'da kano battı: 18 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-14 02:19:43 -
Nijerya'da kano battı: 18 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bauchi Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmed Mohammed Wakil, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin İtas Gadau bölgesindeki Buji Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Wakil, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 5 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Wakil, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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