Nijerya’da kamyon dehşeti: Kontrolden çıkan araç kalabalığa daldı, 12 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da dün sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

Başkent Abuja yakınlarındaki Gada-Biyu köyü mevkiinde, kömür taşıyan dev bir kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve yol güvenliği birimleri, 12 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

HIZ İHLALİ VE ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA

Kamyonun sadece yayalara değil, park halindeki bir otobüs ve iki ticari araca da çarparak durabildiği belirtildi.

Kazaya karışan araçlarda bulunan ve çevredeki 18 kişiden 12'si ölürken, durumu ağır olan yaralılar Abaji Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiğini vurgulayarak can kaybı sayısının artmasından endişe ediyor.

Kamyonun çarptığı bölgenin yasa dışı bir duraklama noktası olduğu ifade edilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Nijerya’da kötü yol koşulları ve bakımsız araçlar nedeniyle bu tür ölümcül kazaların sık yaşanması halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.