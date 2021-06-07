Nijerya'da feci kaza

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, Kano-Zaria kara yolundaki Kauran Wali bölgesinde yolcu otobüsü ile bir aracın çarpıştığını belirtti.

Aruwan, kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Aruwan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Aruwan, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.