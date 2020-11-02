Nijerya'da DTÖ Genel Direktörlüğüne aday olan Okonjo-Iweala için dua çağrısı

ABUJA (AA) - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne aday olan Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala'ya destek için dua çağrısı yapıldı.



Nijerya Kadın Toplulukları Konseyi Başkanı Laraba Shoda, yaptığı açıklamada, eski Nijerya Maliye Bakanı Okonjo-Iweala'nın DTÖ Genel Direktörü seçilmesi için Nijerya ve Afrika genelinde dua yapılmasını istedi.



Okonjo-Iweala'nın seçilmesi durumunda bu pozisyona gelen ilk Afrikalı ve ilk kadın olacağının altını çizen Shoda, "Süphesiz, Okonjo-Iweala Nijeryalı kadınlara, Afrikalı kadınlara ve dünyanın her yerindeki kadınlara parlayan ve umut ışığıdır. Duamız şu ki 9 Kasım geldiğinde Okonjo-Iweala oy birliğiyle DTÖ'nün genel direktörü ilan edilecek." ifadesini kullandı.



- Güney Koreli Yoo Myung-hee ile yarışıyor



DTÖ Genel Direktörü'nü belirleme sürecinde son tura kalan Okonjo-Iweala ile Güney Kore'den Yoo Myung-hee, DTÖ tarihinde ilk kadın direktör olmak için yarışıyor.



Avrupa Birliği'nin (AB) üyelerinin çoğu DTÖ Genel Direktörlüğü için Okonjo-Iweala'ya desteklerken, ABD heyeti ise ikinci tur sonunda finale kalan diğer aday Myung-hee'yi destekledi.



DSÖ Genel Direktörlüğü kararının oy birliğiyle alınması gerekiyor.