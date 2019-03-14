Nijerya'da çöken okuldan 41 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Lagos eyaletinde çöken okul binasından 41 kişi kurtarıldı.14 Mart 2019 Perşembe 09:07
Lagos Eyaleti Acil Durum Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde çöken okul binasının enkazından 41 kişi kurtuldu.
Yaralı kurtarılan 2'si öğretmen 5 yetişkin ile 36 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Okul binasının çökmesi sonucu 10 öğrenci hayatını kaybetmişti.
Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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