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Nijerya'da aşırı yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Jigawa eyelatinda aşırı yağışlardan sonra oluşan selde en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 20:06
Nijerya'da aşırı yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyelatinda aşırı yağışlardan sonra oluşan selde en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) bölge temsilcisi Sani Ya'u, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletinin Guri, Kirikassamma ve Birnin Kudu bölgelerinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ya'u, "Aşırı yağışlara bağlı selde birçok ev de hasar gördü ve bazıları çöktü. Ölenler arasında hamile bir kadın ve iki çocuk bulunuyor." ifadesini kullanarak, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.  

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:06
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