  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da akaryakıt sektörü çalışanları greve başladı, benzinliklerin önünde kuyruklar oluştu
Aktüel

Nijerya'da akaryakıt sektörü çalışanları greve başladı, benzinliklerin önünde kuyruklar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:21:38 -
Nijerya'da akaryakıt sektörü çalışanları greve başladı, benzinliklerin önünde kuyruklar oluştu

ABUJA (AA) - Nijerya'da akaryakıt sektörü çalışanlarının greve gitmesi benzin krizine neden oldu.

Petrol ve Doğal Gaz Kıdemli Personel Birliğine (PENGASSAN) bağlı çalışanların, iş bırakma kararının ardından ülkedeki benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı benzinlikler ise kapatıldı.

PENGASSAN Genel Sekreteri Lumumba Okugbawa yaptığı açıklamada, Birliğin, çalışanların maaşlarının ödenmesi için uygulamaya alınan yeni Personel Bilgi Sistemi'ne karşı çıktığını belirtti.

Okugbawa, maaş konusunda hükümetle anlaşamadıkları için ülke genelinde greve gittiklerini ifade etti.

PENGASSAN'ın hükümete 7 gün süre verdiğini dile getiren Okugbawa, "Hükümet bu durumu düzeltene kadar işe dönmeyeceğiz." dedi.

Benzin kuyruğunda bekleyen Richie Edochie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına benzin alabilmek için saatlerce beklediğini söyledi.

Edochie, başkent Abuja'daki benzinliklerin çoğunun kapalı olduğunu belirterek, hükümetin bu duruma acil müdahale etmesini istedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek
Dünya

Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılının Mart ayına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!
Gündem

Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Logosunda Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan ve Kemalist olmakla övünen Sözcü Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karalamak isterken b..
Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti
Siyaset

Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti

FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı, terör örgütünün ‘ikinci adamı’ olarak belirtilen Mustafa Özcan'ın Çankaya'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay