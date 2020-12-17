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Aktüel Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Aktüel

Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:06:12 -
Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 75 bin 62'ye, Gana'da da 53 bin 386'ya yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 930 artarak 75 bin 62'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1200'e ulaştı.

Hastalığa yakalanan 66 bin 775 kişinin iyileştiği ülkede, 7 bin 87 kişinin tedavisi sürüyor.

Nijerya'da ağustostan beri en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçmeye devam ediyor.

Ülkede artan vakalar nedeniyle 6 eyalette okullar yeniden kapatıldı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 630 bine yakın Kovid-19 testi yapıldı ve vaka sayısı son 24 saatte 116 artarak 53 bin 386'ya çıktı.

Ülkede halen 1011 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 52 bin 48'e yükseldi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 327 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 6 gündür virüsten hayatını kaybeden olmadı.

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