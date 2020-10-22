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Aktüel Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Halkın sesini açık ve net duyduk"
Aktüel

Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Halkın sesini açık ve net duyduk"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:55:23 -
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Halkın sesini açık ve net duyduk"

ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi'ne (SARS) karşı devam eden gösterilerle ilgili, "Halkın sesini açık ve net duyduk." ifadesini kullandı.

Buhari, özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestolarla ilgili halka seslendi.

Hükümetin halkın sesini açık ve net duyduğuna işaret eden Muhammed Buhari, "Halkın isteklerini zaten yerine getiriyoruz. Bu nedenle gençlerimizi sokak protestolarına son vermeye ve hükümeti yapıcı bir şekilde çözümler bulmaya davet ediyorum." dedi.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 2 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken, Lagos, Edo ve Plateau gibi 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre protestolarda şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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