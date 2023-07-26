Nijer'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı rehin alındı

Nijer Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çarşamba sabahı erken saatlerde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar cumhuriyet karşıtı bir girişim başlattı ve Ulusal Silahlı Kuvvetler ile Ulusal Muhafızların desteğini almak için boşuna uğraştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar saldırıya hazır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI REHİN

Girişimin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

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Bazoum'un son günlerde, bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Bazoum'un, Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEYKEN DE DARBE GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.

Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.