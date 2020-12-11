  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijer'de barış için yürüyen aktivist terör saldırısında öldü
Aktüel

Nijer'de barış için yürüyen aktivist terör saldırısında öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:02:22 -
Nijer'de barış için yürüyen aktivist terör saldırısında öldü

NİAMEY (AA) - Nijer'in başkenti Niamey'den barış için yola çıkan ve yaklaşık 1000 kilometre yürüyen aktivist Issaka Hamani, terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında hayatını kaybetti.

Sivil toplum örgütü Urgence Diffa tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Boko Haram, Diffa'nın Chetimari mevkisinde bir bölge yöneticisinin evine saldırı düzenledi.

Olayda, 1 kişi ve Niamey'den ekimde yola çıkan, Nijer'in Bağımsızlık Günü'nün kutlanacağı 18 Aralık'ta Diffa'ya yürüyerek varmayı hedefleyen aktivist Hamani yaşamını yitirdi.

"Barış mesajını yaymak" için yola çıkan Hamani'nin yaklaşık 1000 kilometre yol katettiği ve birkaç günde Nijer'in bağımsızlığının 60. yılının kutlanacağı Diffa merkeze ulaşacağı kaydedildi.

Hamani, daha önce de aynı gerekçeyle ülke içinde çeşitli kentlere yürüyüş gerçekleştirmişti.

- Diffa, 2015'ten bu yana saldırılara maruz kalıyor

Nijerya'nın kuzey sınırında bulunan Diffa, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!
Dünya

Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!

Darbeyle Libya'yı ele geçirmeye çalışan terörist Hafter'in asker yığdığı Sirte ve Cufra üzerinde Türk İHA ve SİHA'ları uçuş gerçekleştirdi...
Kaan Sarıaydın'dan canlı yayında olay sözler: O isme suikast düzenlenecek
Gündem

Kaan Sarıaydın'dan canlı yayında olay sözler: O isme suikast düzenlenecek

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, 2021 yılında ABD'de geniş çaplı olayların meydana geleceğini söyledi.
CHP’deki tacizleri dinlerken insanın yüzü kızarıyor
Siyaset

CHP’deki tacizleri dinlerken insanın yüzü kızarıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’deki taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili, “Son derece vahim iddialar. İnsan bu iddiaları d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay