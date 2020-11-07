Nihat Zeybekci kimdir nerelidir? Nihat Zeybekçi hangi göreve atandı?

Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de atandı.

Nihat Zeybekci kimdir?

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961 tarihinde Denizli dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Tavas’ta tamamlayan Nihat Zeybekci, lise eğitimini parasız yatılı sınavlarını kazanması nedeniyle Kütahya'da okudu. Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamaladı.

Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalıştı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da özel sektörde başladı. Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı. Nihat Zeybekci, 1994 yılında ise Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunan Zeybekci, Denizci Platform Sözcülüğü görevini üstlendi ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü.

Nihat Zeybekçi hangi görevlerde bulundu?

2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görevini üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi.

2005–2011 arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009–2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Türkiye Yerel Seçimleri'nde tekrar AK Parti Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. 2011 yılında yapılacak milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa etti.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Denizli milletvekili adayı oldu ve meclise girdi. AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı.

Nihat Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmetinde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadı ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadı, erken seçim kararı alındı. Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükümetinde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi. Nihat Zeybekci, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimde CHP’nin adayı Tunç Soyer karşısında başarılı olamadı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nihat Zeybekci, 4 çocuk babasıdır ve Ayşen Zeybekci ile evlidir.