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Nihat Söyler, milli takıma sporcu kazandırıyor

Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Hakem Nihat Söyler, 42 yıllık spor hayatında birçok önemli başarıya imza attı.

25 Haziran 2019 Salı 10:25
Nihat Söyler, milli takıma sporcu kazandırıyor

Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Hakem Nihat Söyler, 42 yıllık spor hayatında birçok önemli başarıya imza attı. Yetenek avcısı Söyler, milli takıma da birbirinden başarılı sporcu kazandırdı.


Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nda 3 dönem yönetim kurulu üyeliği de yapan Söyler, milli takım antrenörlüğünün yanı sıra Adana’da 15 yıl boyunca İl Temsilciliği görevlerinde bulundu.


Adana’da ilk kez bu spora yönelik olarak; 1985 yılında Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü’nü kuran Nihat Söyler, milli takıma 50’ye yakın sporcu kazandırdı.


Söyler, sporla dolu bir hayatı olduğunu belirterek, “Neredeyse günümün tamamı sporla iç içe geçiyor. Bu günlere kolay gelmedim. Ailem de benim sportif çabalarıma destek oluyor. Bir anlamda aile boyu sporcuyuz. Eşim Kadriye Söyler Türkiye Bilek Güreş Şampiyonu olurken, iki kardeşim Kazım ve Sinan Söyler de vücut geliştirmede milli takım formasıyla birçok başarıya imza attılar. 42 yıllık spor hayatımda aldığım madalya ve plaketlerin sayısı 50’yi buldu. Türk sporuna kazandırdığım sporcuların sayısı da bir o kadar fazla. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve spora yönlenmeleri için elimden geldiğince çaba sarf ediyorum. Bu çalışmalarımın toplumda değer bulduğunu görmek beni daha çok teşvik ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:25
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