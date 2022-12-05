Nihat Hatipoğlu'na müjdeli haber!
Geçtiğimiz yıl oğlu Mustafa Hatipoğlu'nu evlendiren Nihat Hatipoğlu bugün dedelik sevinci yaşıyor. Ünlü ilahiyatçı, torununa Zeynep ismini verdi.
Geçtiğimiz yıl oğlu Mustafa Hatipoğlu'nu evlendiren Nihat Hatipoğlu bugün dedelik sevinci yaşıyor. Ünlü ilahiyatçı, torununa Zeynep ismini verdi.
Ramazan aylarında yaptığı programlarla ön planda olan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede olmanın mutluluğunu yaşadı.
3 oğlu olan Nihat Hatipoğlu, kız torununa Zeynep ismini verdi.
Dünyaya gelen Zeynep bebek, Hatipoğlu ailesinin ilk torunu. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Mustafa Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen törende dünyaevine girmişti.
ZEYNEP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Zeynep, Arapça kökenli bir kız ismidir. Zeynep "Değerli taşlar, mücevherler" anlamını taşır. Zeynep ismi yine Arapça olan Zeyn-u Eb kelimesinden gelmektedir. Zeyn-u Eb ise "Babasının süsü" anlamına gelir.