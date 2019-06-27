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Nihat Genç'ten İmamoğlu'na bomba soru: O akşam neredeydin?

Gazeteci Nihat Genç, kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken sorular sordu.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:48

Gazeteci Nihat Genç, YouTube kanalında yayınladığı videoda Ekrem İmamoğlu'na kritik sorular yöneltti.

Nihat Genç''Erkan Karaaslan denilen insan FETÖ'nün belediyeler imamı. Sen bununla iş tutmuşsun. Bunun cevabı yok. Ünüversiteye gelmişsin nasıl bitirmişsin belli değil. Servetini gizlemişsin bu servetini kimse bilmiyor. Bir laz müteahhit olarak 50-100-200 tane evini AVM ortaklığın bilmem ne. Servetini, geçmiştek ilişkilerini tanımıyoruz. 600 tane Türk subayı içerideyken FETÖ'nün televizyonunda şike operasyonunu savunuyorsun. 15 Temmuz akşamı neredeydin.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:48
  1. Nihat Genç
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • NİLHANNİLHAN12 dk önce
    KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE Mİ :)))))))AZ ÖNCE MAZBATASINI ALDI SARAÇHANE YE GEÇİYOR BİLGİLERİNİZE......İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZZZZZZZZZZZ
  • CemCem12 dk önce
    Ergenkoncu tayfadan reize full destek devam ediyor
  • CemCem13 dk önce
    Ergenkoncu tayfadan reize full destek devam ediyor
  • CemCem13 dk önce
    Ergenkoncu tayfadan reize full destek devam ediyor
  • kereminettinkereminettin14 dk önce
    bu nihat o nihat kafayı üşütmüş nihat yemiş kafayı ..seyircisi yok iş yok yutup kurmuş onada adam bulamıyo şlimdi belliki para lazım akp göz kırpıyo vah nihat vah
  • Yusuf canYusuf can16 dk önce
    Nerede olacak Kemal'in kucağında sabret yavrucuğum bizimkiler kazanacak ninidini dinliyordu
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    Sen de, Çok Zor Yerlerden Sormuşsun. Ekrem Bunlara Cevap Veremez ki.

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