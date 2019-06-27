Nihat Genç'ten İmamoğlu'na bomba soru: O akşam neredeydin? Gazeteci Nihat Genç, kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken sorular sordu.

Gazeteci Nihat Genç, YouTube kanalında yayınladığı videoda Ekrem İmamoğlu'na kritik sorular yöneltti. Nihat Genç, ''Erkan Karaaslan denilen insan FETÖ'nün belediyeler imamı. Sen bununla iş tutmuşsun. Bunun cevabı yok. Ünüversiteye gelmişsin nasıl bitirmişsin belli değil. Servetini gizlemişsin bu servetini kimse bilmiyor. Bir laz müteahhit olarak 50-100-200 tane evini AVM ortaklığın bilmem ne. Servetini, geçmiştek ilişkilerini tanımıyoruz. 600 tane Türk subayı içerideyken FETÖ'nün televizyonunda şike operasyonunu savunuyorsun. 15 Temmuz akşamı neredeydin.'' ifadelerini kullandı.

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