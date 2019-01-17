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Nihat Altıparmak kimdir nerelidir?

Nihat Altıparmak Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Nihat Altıparmak kimdir? Nihat Altıparmak kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Soruları araştırılmaya başlandı. Ankara Eğitim Enstitüsü mezunu olan Altıparmak üniversiteyi Niğde üniversitesinde okudu. 2015 seçimlerinde Saadet Partisi milletvekili adayı oldu. İşte Nihat Altıparmak biyografisi…

17 Ocak 2019 Perşembe 15:33
Nihat Altıparmak kimdir nerelidir?

Nihat Altıparmak Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Nihat Altıparmak kimdir? Nihat Altıparmak kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Soruları araştırılmaya başlandı. Ankara Eğitim Enstitüsü mezunu olan Altıparmak üniversiteyi Niğde üniversitesinde okudu. 2015 seçimlerinde Saadet Partisi milletvekili adayı oldu. İşte Nihat Altıparmak biyografisi…

Nihat Altıparmak, 1954 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Ankara Eğitim Enstitüsü mezunu olan Altıparmak, lisans eğitimini Niğde üniversitesinde yaptı. Emekli öğretmen olan Altıparmak, evli ve 4 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 genel seçimleri Saadet Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu. Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları listesinde Nihat Altıparmak Saadet Partisi, Niğde belediye başkan adayı olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:33
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