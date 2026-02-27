Niğde'nin 3 ilçesi ile kent merkezine bağlı köylerinde eğitime kar engeli

  • İSTANBUL
Niğde’de yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçenin tamamında ve kent merkezine bağlı çok sayıda belde ile köyde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçe ile kent merkezine bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Niğde merkezine bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırlı, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağcaşar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli köyleri, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yerleşim yerlerinden il merkezindeki eğitim kurumlarına taşımalı eğitim yoluyla ulaşım sağlayan öğrenciler de 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Ayrıca Altunhisar ve Bor ilçelerindeki taşımalı eğitime aynı tarih itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

