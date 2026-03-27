Niğde'de toprak kadın eliyle bereketleniyor: Çörek otu ekimi tamamlandı

Niğde'nin bereketli topraklarında kadın emeğini taçlandırmayı hedefleyen saha uygulamasında, 5 DEKARLIK alanda ekim yapıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, akademik personel ve öğrencilerin yanı sıra Hüdavent Hatun Kadın Kooperatifi üyelerinin de katıldığı etkinlik, üniversite-toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Teorik bilgi, pratikle harmanlandı

Ekim süreci sadece tohumun toprakla buluşmasıyla sınırlı kalmadı. Katılımcı kadınlara ve öğrencilere yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerde şu kritik başlıklar ele alındı:

Ekim Teknikleri: Çörek otu bitkisinin toprakla en verimli buluşma yöntemleri.

Çörek otu bitkisinin toprakla en verimli buluşma yöntemleri. Toprak Hazırlığı: Verimi artıracak zemin çalışmaları.

Verimi artıracak zemin çalışmaları. Bakım Süreçleri: Bitkinin gelişim evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Hedef: Katma değeri yüksek üretim

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nden yapılan açıklamada, projenin sadece bir ekim faaliyeti olmadığı, bölgesel kalkınma için stratejik bir adım olduğu vurgulandı. Çörek otunun katma değeri yüksek ürünler grubunda yer aldığına dikkat çekilerek, bu tür girişimlerle yerel üreticilere ve özellikle kadın girişimcilere yeni ekonomik kapılar açılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bölgesel tarımın güçlendirilmesi adına atılan bu adım, Niğde’nin tarımsal çeşitliliğine de önemli bir katkı sunacak.