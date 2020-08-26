Niğde'de sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve mevlit merasimleri yasaklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve mevlit organizasyonları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.



Toplantıda, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit merasimlerinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Ayrıca düğün ve nikahların en fazla 2 saat içerisinde tamamlanması yönünde karar alınan toplantıda, düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına, sokak düğünlerinde paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramının yapılmasının durdurulmasına, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine alınmamasına karar verildi.

Her düğün veya nikah merasiminde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı toplantıda, merkezde kurulan perşembe pazarının ikinci bir karara kadar kapatılması, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç kişilere yapılacak her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulması yönünde kararlar alındı.