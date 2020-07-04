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Aktüel

Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:58:54 -
Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bor ilçesinde atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, birçok iş yerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 ton kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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