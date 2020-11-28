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Aktüel Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:47:14 -
Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde’de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.K. İdaresindeki 51 H 0026 plakalı halk otobüsü, Niğde Evleri Otağ Sokak’ta Y.F.Ç. kontrolündeki 51 ABA 644 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan halk otobüsü, bir apartmanın bahçesinin duvarına çarparak durdu.

İhbar üzeri olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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