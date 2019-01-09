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Niğde’de FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:09
Niğde’de FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

Niğde merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker ve 3'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:09
  1. Niğde
  2. Elazığ
  3. Ankara
  4. FETÖ soruşturması
  5. FETÖ operasyonu
  6. Terörle Mücadele

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