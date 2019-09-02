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Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası yapıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo Turnuvası Niğde’de düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:08
Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası yapıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo Turnuvası Niğde’de düzenlendi.


20 ilden 108 sporcunun katıldığı yarışlar 3 gün sürdü. 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın şampiyonu 107 sporcuyu geride bırakan Bilardo Milli Takım oyuncusu Lütfi Çenet oldu.


30-31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın final maçında, Gençler Dünya 3.’sü Milli Takım oyuncusu Tolgahan Kiraz ve Bilardo Milli Takım oyuncusu 2019 Dünya şampiyonu Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın sonucunda Çenet rakibi Kiraz’a 39-40 üstünlük sağlayarak turnuvanın şampiyonu oldu.


107 sporcuyu geride bırakarak şampiyonluğa yükselen Lütfi Çenet’e, şampiyonluk kupasını Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, 2. olan Tolganan Kiraz’a kupasını Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, 3. olan Yavuz Güngörmüş’e ise kupasını Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Özgüven verdi.


Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilardo İl Temsilcisi Ali Altın temsilcilik olarak Niğde’de güzel işler yaptıklarına değindi. Altın, "20 ilden 108 sporcunun katılmış olduğu bir turnuvayı gerçekleştirdik. Çok başarılı bir turnuva geçti katılan sporcu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bilardo Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Valiliğimizin bize vermiş olduğu desteklerle gerçekten önemli ve güzel işler yapıyoruz" dedi.


Bilardonun gençlerin gelişimine sağladığı katkılardan da söze eden Altın, "Bilardo özellikle öğrencilerde dikkati toplama ve çabuk karar verme yeteneğini geliştiriyor o yüzden velilerin çocuklarını mutlaka bu sporla tanıştırmalarını çok önemsiyoruz. Gençlerin bilardoya eğilmeleri, onları kötü alışkanlardan muhafaza edecektir. Çok keyifli bir spor olduğu için gençlerimizi faydalı uğraşlar içerisine sokacağını iddia ediyoruz. Niğde’de böyle bir turnuva gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluyuz" diye konuştu.


Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise, "3 Bant Bilardo Şampiyonası’nı Niğde’de düzenlemekten gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Katılan sporculara teşekkür ediyorum. İlimizde dünya şampiyonunun yarışmış olması da bize ayrıca mutluluk verdi, güzel müsabakalar oldu. Gençlerimizi il müdürlüğü olarak her türlü desteği vererek bu spora yönlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.


Turnuvayı galip tamamladığı için mutlu olduğunu ifade eden Bilardo Milli Takım oyuncusu Lütfi Çenet ise, "Kazandığım için mutluyum. Çok güzel maçlar çıkarttık. Yüksek ortalamalı, benim için üstün performanslı bir turnuva oldu. Bilardo oynamakla artacak stratejik düşünme normal hayattaki strateji yapmamız gereken anlarda da yaptığımız gibi zaman zaman yardımcı olacağını düşünüyorum. Fizik ve matematikten dolayı da birçok sektörde faydalı olabilir. Ayrıca geleceği bakımından ciddi manada para kazanabilecekleri bir spor dalı oluyor. Daha da iyisi olacak. O yüzden korkmadan bütün gençlerimiz bilardo oynasınlar" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:08
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