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Aktüel Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
Aktüel

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Zanlılardan 8'i daha adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:11:56 -
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i daha adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bir şüphelinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu öğrenildi.

Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da 17 Kasım'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 25 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 2'i tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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