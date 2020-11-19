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Aktüel Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
Aktüel

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Zanlılardan 7'si daha adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:11:47 -
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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