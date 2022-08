Nichelle Nichols hayatını kaybetti! Nichelle Nichols kimdir?

ABD’li aktris Nichelle Nichols, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Nichols'un oğlu, ünlü oyuncunun ölümünü doğruladı. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Star Trek V filmlerinde de rol alan Nichelle Nichols, Uzay Yolu" film serisiyle biliniyordu. Peki Nichelle Nichols kimdir, nereli? Nichelle Nichols kaç ne zaman doğdu? Nichelle Nichols hangi filmlerde oynadı?

Nichelle Nichols kimdir?

Nichelle Nichols (doğum adı: Grace Dell Nichols, 28 Aralık 1932 tarihide doğdu. Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve dublaj sanatçısı. "Uzay Yolu" film serisiyle bilinir. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında sinema filmleri; Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Star Trek V: The Final Frontier (1989), ve Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991), ile televizyon dizisi; Star Trek (1966) sayılabilir.

Nichelle Nichols filmleri

1982: Star Trek II: The Wrath of Khan

1986: The Supernaturals

1989: Star Trek V: The Final Frontier

1991: Star Trek VI: The Undiscovered Country

2002: Snow Dogs

2008: Lady Magdalene's

2008: The Torturer

2012: This Bitter Earth

2016: Invisible Universe

2018: From the Bridge

2018: American Nightmares

Drones, Clones and Pheromones

Noah's Room

The Con of Wrath

The Order

Ryan's Room

Noah's Room

Nichelle Nichols dizileri

1965: The Gypsy Rose Lee Show

1966: Star Trek

1973: Star Trek: The Animated Series

1992: Inside Space

1994: Baadasss TV

2009: The Cabonauts

2010: Iron Core Talk

2017: Renegades

2017: Surge of Power: Big City Chronicles

Televizyon filmleri

1964: Great Gettin' Up Mornin'

1999: Moonshot - the Spirit of 69

2007: Star Trek: Beyond the Final Frontier

2009: Bring Back. Star Trek

2016: Building Star Trek

Video filmler

1999: A Stitch in Time

2004: Reflections on Spock

2007: Star Trek: Of Gods and Men

2011: Billy Blackburn's Treasure Chest: Rare Home Movies and Special Memories

2012: Skrip featuring Social Club and Alex Medina: Illogical