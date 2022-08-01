Nichelle Nichols hayatını kaybetti! Nichelle Nichols kimdir?
Nichelle Nichols kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Uzay Yolu’ndaki iletişim memuru Lt. Nyota Uhura rolüyle tanınan Amerikalı aktör Nichelle Nichols’ın öldüğü açıklandı. Nichols’ün ölümünü oğlu Kyle Johnson, Facebook’tan duyurdu. Peki Nichelle Nichols kimdir? Nichelle Nichols kaç yaşındaydı? Nichelle Nichols filmleri hangileri?
ABD’li aktris Nichelle Nichols, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Nichols'un oğlu, ünlü oyuncunun ölümünü doğruladı. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Star Trek V filmlerinde de rol alan Nichelle Nichols, Uzay Yolu" film serisiyle biliniyordu. Peki Nichelle Nichols kimdir, nereli? Nichelle Nichols kaç ne zaman doğdu? Nichelle Nichols hangi filmlerde oynadı?
Nichelle Nichols kimdir?
Nichelle Nichols (doğum adı: Grace Dell Nichols, 28 Aralık 1932 tarihide doğdu. Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve dublaj sanatçısı. "Uzay Yolu" film serisiyle bilinir. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında sinema filmleri; Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Star Trek V: The Final Frontier (1989), ve Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991), ile televizyon dizisi; Star Trek (1966) sayılabilir.
Nichelle Nichols filmleri
1982: Star Trek II: The Wrath of Khan
1986: The Supernaturals
1989: Star Trek V: The Final Frontier
1991: Star Trek VI: The Undiscovered Country
2002: Snow Dogs
2008: Lady Magdalene's
2008: The Torturer
2012: This Bitter Earth
2016: Invisible Universe
2018: From the Bridge
2018: American Nightmares
Drones, Clones and Pheromones
Noah's Room
The Con of Wrath
The Order
Ryan's Room
Noah's Room
Nichelle Nichols dizileri
1965: The Gypsy Rose Lee Show
1966: Star Trek
1973: Star Trek: The Animated Series
1992: Inside Space
1994: Baadasss TV
2009: The Cabonauts
2010: Iron Core Talk
2017: Renegades
2017: Surge of Power: Big City Chronicles
Televizyon filmleri
1964: Great Gettin' Up Mornin'
1999: Moonshot - the Spirit of 69
2007: Star Trek: Beyond the Final Frontier
2009: Bring Back. Star Trek
2016: Building Star Trek
Video filmler
1999: A Stitch in Time
2004: Reflections on Spock
2007: Star Trek: Of Gods and Men
2011: Billy Blackburn's Treasure Chest: Rare Home Movies and Special Memories
2012: Skrip featuring Social Club and Alex Medina: Illogical