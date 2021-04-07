NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim esnasında düştü öğrenildi. Düşen NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi. Peki NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı özellikleri neler? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait?
Canadair NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modeli. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.
NF-5 uçağının teknik özellikler
Boyut Doneleri
Uzunluk: 47 feet 3 inch
Kanat Genişliği: 25 feet 8 inch
Ağırlık Doneleri
Azami Ağırlık: 14.732 lb.
Güç Kaynağı
Motor: 2 x GE J-85-CAN-15
Motor Gücü: 2 x 4300 lb
Performans
Azami Hız:1,72 Mach / 710 Knot ( 1315 km/saat)
Personel
NF-5A : 1 Pilot
NF-5B : 2 Pilot
NF-5 uçağını kullanan ülkeler hangileri?
Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (75 adet)
Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10 adet NF-5A) (6 adet NF-5B)
Venezuela: Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet)