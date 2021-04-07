  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?
Gündem

NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim esnasında düştü öğrenildi. Düşen NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi. Peki NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı özellikleri neler? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:52:00 - 2021-04-07 14:53:02
NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?

Canadair NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modeli. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.

NF-5 uçağının teknik özellikler

Boyut Doneleri

Uzunluk: 47 feet 3 inch

Kanat Genişliği: 25 feet 8 inch

Ağırlık Doneleri

Azami Ağırlık: 14.732 lb.

Güç Kaynağı

Motor: 2 x GE J-85-CAN-15

Motor Gücü: 2 x 4300 lb

Performans

Azami Hız:1,72 Mach / 710 Knot ( 1315 km/saat)

Personel

NF-5A : 1 Pilot

NF-5B : 2 Pilot

NF-5 uçağını kullanan ülkeler hangileri?

Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (75 adet)

Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10 adet NF-5A) (6 adet NF-5B)

Venezuela: Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Sadık dostumuz" deyip ekledi: Türkiye lider ülke

Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, Türkiye'nin bölgesinde lider bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türk..
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.
Amirallerin bildirisini destekleyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım!
Siyaset

Amirallerin bildirisini destekleyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım!

104 emekli amiralin darbe tehdidi içeren skandal bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ger..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay