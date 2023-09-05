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Spor Neymar’dan Psg hakkında flaş açıklama
Spor

Neymar’dan Psg hakkında flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-05 16:36:00 -
Neymar’dan Psg hakkında flaş açıklama

PSG’den olaylı şekilde ayrılan Brezilyalı yıldız Neymar, aldığı ani kararla Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal’e transfer olmuştu. Ünlü sambacı, verdiği röportajda PSG hakkında olay sözler söyledi.

PSG’den olaylı şekilde ayrılan Brezilyalı yıldız Neymar, aldığı ani kararla Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal’e transfer olmuştu. Ünlü sambacı, verdiği röportajda PSG hakkında olay sözler söyledi.

Geride kalan sezon sakatlığı nedeniyle pek fazla süre alamayan Brezilyalı yıldız Neymar, sezon sonu Fransız temsilcisinden ayrılıp Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Messi ile birlikte cehennemi yaşadık" sözlerini kullandı.

Neymar'ın Suudi Arabistan'daki 2 yıllık sözleşmesi sürecinde kazanacağı rakamın bonuslarla birlikte 300-400 milyon euroyu bulacağı iddia ediliyor.
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