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Spor Neymar'dan Jesus çıkışı!
Spor

Neymar'dan Jesus çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 17:55:00 -
Neymar'dan Jesus çıkışı!

Al Hilal'in Brezilyalı yıldızı Neymar, teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin iddialı ekiplerinden Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus ile takımın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın tartışma yaşadığı öne sürülmüştü.

Neymar, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

31 yaşındaki isim şu ifadeleri kullandı:

Yalan. Herkes bu tür şeylere, bu tür haberlere inanmayı bırakmalı. Milyonlarca takipçiniz varken sahte haberler yayınlamaya devam edemezsiniz. Tüm saygımla sizden bunu durdurmanızı rica ediyorum, bu çok büyük bir saygısızlık.
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Olay

Neymar ve Jorge Jesus'un, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Navbahor karşılaşmasının ardından tartışma yaşadığı belirtilmişti.

İkilinin tartışma yaşamasının nedeni olarak Neymar'ın Navbahor karşısındaki yetersiz performansının olduğu aktarılmıştı.

Jorge Jesus'un, Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmadığı ifade edildi. Yaşanan tartışmanın ardından Neymar'ın, Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edilmişti.

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