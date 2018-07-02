Neymar'a çok sert sözler: Futbol erkeklerin oyunu

Dünya Kupasında son 16 turunda Brezilya'ya elenen Meksika'da teknik direktör Juan Carlos Osorio, Neymar'ı sert sözlerle eleştirdi.

"FUTBOL ERKEKLERİN OYUNU"

Neymar'ın Meksika maçında sürekli kendini yere attığını söyleyen Osorio, "Maçın hakemi, kararları hep Brezilya lehine verdi. Neymar'ın sürekli kendini yere atması yüzünden oyunun bu kadar zaman kaybetmesi futbol için bir utanç. Hakem, bu olaya hiçbir şey söylemedi, müdahale etmedi. Oyuncularım da bu durumdan çok etkilendi. Futbol, erkeklerin oyunudur palyaçoların değil." sözlerini kullandı.

2-0 yenildikleri maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Brezilya'ya karşı böyle bir oyun ortaya koymuş olmamız, Meksika'nın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Umarım oyuncularımız Avrupa'ya gelmeye devam edecek ve her hafta dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacak. Böylece milli takımımız da gelişecek." şeklinde konuştu.