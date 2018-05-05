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Neymar ve Ronaldo aynı takımda..!

Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, Real Madrid'in yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:58
Neymar ve Ronaldo aynı takımda..!

Son dönemde Real Madrid'in transfer gündeminde ciddi anlamda yer alan Neymar ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Marca Gazetesi, bugünkü manşetinde Neymar ile Ronaldo ikilisini öne çıkararak, "Neymar, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcunun hem Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'ya çıkmak istediği hem de Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giymek istediği vurgulandı.

TAKIM KALİTESİNİ ARTTIRACAK

Öte yandan Marca'nın haberinde, Ronaldo'nun da Neymar gibi bir yıldızla oynamak istediği bu durumun takımın kalitesini artıracağına inandığını yazdı.
Bu transfer için en uygun sezonun da 2019-2020 olduğu da kaydedildi. Öte yandan Neymar'ın transferinde ekonomik durumların çok hassas olacağı özellikle Ronaldo başta olmak üzere maaş konusunda sıkıntılar çıkabileceği de eklendi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:58
  1. Neymar
  2. Ronaldo
  3. Paris Saint-Germain
  4. Real Madrid

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