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Spor Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu
Spor

Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-15 20:15:00 - 2023-08-15 20:18:50
Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu.

Suudi Arabistan takımları, yaz transfer döneminde Avrupa’dan yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Teknik Direktörlüğünü Fenerbahçe’den ayrılan Jorge Jesus’un yaptığı Al Hilal takımı, Brezilyalı yıldız Neymar’ı kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı.

2017 yazında Barcelona’dan rekor bonservis bedeliyle (222 milyon Euro) Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar, 173 maça çıkarken 118 gol, 77 asistlik katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, 6 sezon formasını giydiği Paris ekibiyle 14 kez kupa sevinci yaşadı.

Al Hilal, bu sezon Zenit’ten Malcom, Wolverhampton’dan Ruben Neves, Lazio’dan Sergej Milinkovic-Savic ve Chelsea’dan Kalidou Koulibaly’i renklerine bağladı.
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