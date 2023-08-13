Neymar için büyük müjde! Flaş transfer kararı: Suudi Arabistan'a para basmaya gidecek

Suudi Arabistan'da Jorge Jesus'un çalıştırıcılığını yaptığı Al Hilal'in Brezilyalı yıldız Neymar ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dünya futboluna damgasını vurmayı başaran Suudi Arabistan Ligi'nde takımlar yıldız futbolcuların aklını çelmeye devam ediyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe'den ayrılarak Arap Yarımadasının yolunu tutan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, sansasyonel bir transfer yaparak spot ışıklarını üzerine çevirmeye hazırlanıyor.

Mavi-beyazlı ekip, Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Neymar'ı renklerine bağlamak üzere.

2 yıl için 160 milyon euro

L'Equipe'in haberine göre; Neymar'la anlaşmaya varan Al Hilal, PSG ile de kısa sürede görüşmeleri nihayete erdirip transferi bitirmeye çalışacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde Brezilyalı yıldızın yeni takımında iki yılda toplam 160 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Avrupa basınında konu ile ilgili yer alan diğer haberlerde ise Suudi Arabistan ekibinin Fransız devine 60 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 31 yaşındaki yıldız isim, Fransız devi ile kariyerinde 173 maça çıktı. Neymar, 6 sezondur formasını giydiği takımı ile 118 kez gol sevinci yaşadı.

İlginizi çekebilir→ Eskişehirsporlu taraftarlar açtı ağzını yumdu gözünü! Çelenkli sert tepki: yerine başkasını talep ettiler→ TIKLAYINIZ