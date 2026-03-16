New York’ta "Müslüman Sivil Toplum" zirvesi! KADEM Türkevi’nde etik liderlik için masaya oturdu!

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları için bulunduğu New York’ta diplomasi, akademi ve sivil toplum dünyasından önemli isimleri Türkevi’nde düzenlediği istişare iftarında bir araya getirdi.

“Faith, Justice and Moral Leadership: Reimagining Muslim Civil Society” (İnanç, Adalet ve Ahlaki Liderlik: Müslüman Sivil Toplumun Yeniden Tasavvuru) başlıklı kapalı oturum formatındaki buluşma; Müslüman sivil toplumun küresel krizler karşısındaki rolünü, etik liderlik anlayışını ve kadınların toplumsal dönüşümdeki etkisini ele alan kapsamlı bir diyalog zemini oluşturdu.

“Sivil toplum yalnızca krizlere tepki veren bir yapı olmamalı”

Programın açılış konuşması KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Temizer Atalar tarafından gerçekleştirildi. Atalar, konuşmasında, günümüz dünyasında sivil toplumun rolünün yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sivil toplum yalnızca krizlere tepki veren bir yapı olmamalıdır. Aynı zamanda toplumsal normları şekillendiren, sorumluluk bilincini güçlendiren ve kamu ile toplum arasında ahlaki bir köprü kuran bir aktör olmalıdır.”

Atalar ayrıca Müslüman sivil toplum kuruluşlarının yalnızca krizlere müdahale eden ya da mağdurlara yardım eden yapılar değil, aynı zamanda ilkeli ve sorumlu yönetim, toplumsal dayanışma ve küresel adalet tartışmalarına katkı sunan norm kurucu aktörler haline gelebileceğine dikkat çekti.

Diplomasi, akademi ve sivil toplum aynı masada

İftar buluşmasının açılış bölümünde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Birleşmiş Milletler Daimî Gözlemcisi Büyükelçi Hameed Ajibaiye Opeloyeru ile Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Büyükelçi Asim Iftikhar Ahmad katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda inanç temelli sivil toplum kuruluşlarının küresel sorunların çözümünde oynayabileceği rol ve uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

İftar programına farklı ülkelerden diplomatik temsilciler, akademisyenler ve sivil toplum liderleri katıldı. Diyanet Center of America temsilcileri, Maarif Foundation USA, Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF), Family Watch International, PAL-Awda, Black Muslims Now, Masjid At-Taqwa Brooklyn, City College of New York ve Long Island University gibi kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile sosyal medya içerik üreticilerinin yer aldığı programda KADEM Genel Müdür Yardımcıları Gazeteci Semanur Sönmez Yaman ve Dr. Betül Özel Çiçek de istişare masasında hazır bulundu.

Ramazan atmosferinde istişare

İftar saatinde katılımcılar hep birlikte iftar yaptı. Kılınan akşam namazının ardından, program, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Feyza Eker Ayhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen açık istişare oturumuyla devam etti.

Farklı ülkelerden diplomatlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin söz aldığı istişare oturumunda; Müslüman sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü bir iş birliği ağı kurulması, etik liderliğin güçlendirilmesi ve kadınların sivil toplumdaki rolünün artırılması konuları ele alındı.

Gazze ve küresel adalet vurgusu

Toplantıda söz alan temsilciler özellikle Gazze’de yaşanan insani krizin, kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Katılımcılar, küresel sivil toplumun bu tür krizler karşısında daha güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğini ifade ettiler.

“Hiçbir toplum tek başına özgür olamaz. Adalet önce kadın ve erkeğin, sonra toplumların dayanışmasıyla mümkün olur.”

Kadın liderliğinin özellikle vurgulandığı oturumda Müslüman kadınların yalnızca toplumsal dayanışma ağlarının taşıyıcısı değil; aynı zamanda sivil toplum, eğitim, diplomasi ve kamu politikası alanlarında dönüştürücü liderler olduğu ifade edildi.

Programda söz alan Shahada Inc. Başkanı Basira Rahim, ABD’de Müslüman sivil toplumunun köklerinin Afro Amerikalı Müslümanlara dayandığını vurgulayarak, “Müslüman sivil toplumunun temelleri bu topraklarda Afro Amerikalı Müslümanlar ve yerli topluluklar tarafından atıldı. Bu tarihi anlamadan bugünü anlamamız mümkün değil” dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Cornerstone’un kurucusu ve direktörü Nadira Gandhi ise savaş ve kriz ortamlarında kadınların taşıdığı yükün çoğu zaman görünmez kaldığını belirterek, “Kadınlar savaş ve krizlerin en ağır yükünü taşıyor. Ancak aynı zamanda toplumlarını yeniden ayağa kaldıran direncin de merkezinde yer alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Brooklyn’deki Masjid al-Taqwa camisinin yöneticilerinden Majida Farrell, Müslüman topluluklar arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Küresel bir ağımız var ancak bu ağ yeterince birbirine bağlı değil. Camiler ve topluluklar arasında daha güçlü iletişim kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

New York merkezli Black Muslims Now’un kurucusu ve icra direktörü Sahar Ali ise Müslüman toplum içinde Afrikalı Amerikalı Müslümanların yaşadığı görünmezliğe dikkat çekerek, “Gerçek bir dayanışma için Müslüman toplum içindeki tarihsel eşitsizlikleri ve görünmez kalan hikâyeleri konuşmamız gerekiyor” dedi.

New York merkezli Africana’nın icra direktörü Awa Bob da kriz dönemlerinde dayanışmanın yalnızca sözlerle değil, somut adımlarla gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Bu tür buluşmalar farklı toplulukların birbirini tanıması ve ortak hareket etmesi için önemli fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

The Above Group’ta İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christy Rocco ise özellikle kurumsal dünyada Müslüman kadınların temsiline dikkat çekerek, “New York’taki kurumsal çevrelerde çok az Müslüman kadın lider görüyoruz. Bu alanda daha güçlü profesyonel ağlar kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

KADEM uluslararası müslüman sivil toplum ağını genişletiyor

New York’ta düzenlediği programlarla, dünyada kadın alanında çalışan STK temsilcilerini ve lider kadınları bir araya getiren KADEM; son 3 yıldır özellikle Filistinli sivil toplum temsilcilerinin de katılımıyla Müslüman topluluklara yönelik toplantılar ve dayanışma etkinlikleri organize ediyor.

New York’ta düzenlenen bu istişare iftarı da Müslüman sivil toplum kuruluşları arasında küresel ölçekte daha güçlü bir diyalog ve iş birliği zemini oluşturma amacıyla gerçekleştirilen önemli buluşmalardan biri oldu.

KADEM, uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalarla yalnızca kadınların güçlenmesine değil; aynı zamanda inanç temelli etik değerlerin küresel yönetişim ve sivil toplum alanlarında daha görünür hale gelmesine katkı sunmayı sürdürüyor.