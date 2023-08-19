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Dünya New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!
Dünya

New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-08-19 02:31:00 -
New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Bir buçuk yıla yakın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafta yaklaşık 200 bin askerin öldüğü iddia edildi.

Çarpıcı iddia, ABD merkezli New York Times gazetesinden geldi.

ABD hükümet çevrelerine dayandırılan haberde, geçen yıl Şubat ayında Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaşta, yaklaşık 300 bin Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edildi.

Moskova'nın asker kaybının Ukrayna'ya göre daha yüksek olduğu da vurgulandı.

DW Türkçe de bilançoyu yazdı!

DW Türkçe'nin aktardığı haberde ise yaklaşık 120 bin Rus askerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiği, 170 ila 180 bin askerin de yaralandığı iddia edildi. Ukrayna tarafında ise 70 bine yakın askerin öldüğü, 100 ila 120 bin askerin de yaralandığı aktarıldı.

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