New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Çarpıcı iddia, ABD merkezli New York Times gazetesinden geldi.

ABD hükümet çevrelerine dayandırılan haberde, geçen yıl Şubat ayında Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaşta, yaklaşık 300 bin Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edildi.

Moskova'nın asker kaybının Ukrayna'ya göre daha yüksek olduğu da vurgulandı.

DW Türkçe de bilançoyu yazdı!

DW Türkçe'nin aktardığı haberde ise yaklaşık 120 bin Rus askerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiği, 170 ila 180 bin askerin de yaralandığı iddia edildi. Ukrayna tarafında ise 70 bine yakın askerin öldüğü, 100 ila 120 bin askerin de yaralandığı aktarıldı.