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Aktüel New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak
Aktüel

New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:01:40 -
New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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