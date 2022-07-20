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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 00:20:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,43 artışla 31.827,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,75 artarak 3.936,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,11 kazançla 11.713,15 puana çıktı.

Yatırımcılar şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını takip ederken, endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bir dizi şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişeler devam ederken şirket bilançolarında işletmelerin ekonomik baskıları nasıl yönettiklerine dair ipuçlarının arandığını belirtti.

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