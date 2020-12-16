New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi iyimserliğiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 30.200,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 1,28 artarak 3.694 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 yükselişle 12.595,06 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine dair beklentiler etkili oldu.



Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grubun dün 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir planı açıklamasının ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ı, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'i ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'yi bütçe ile Kovid-19 destek paketini görüşmeye davet etti.



Söz konusu görüşmeye ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de telefonla katılması beklenirken, liderlerin anlaşmaya varması halinde Kovid-19 desteğinin hükümetin kapanmasını önlemek için cuma gününe kadar geçmesi gereken bütçe tasarısına eklenebileceği belirtildi.



Piyasaları olumlu etkileyen bir diğer faktör de Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler oldu. ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama dün başlarken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenirliğini teyit etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerine çıktı.





