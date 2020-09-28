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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:29:58 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,51 artışla 27.584,71 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 artarak 3.353,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kazançla 11.117,52 puana çıktı.

New York borsasında endeksler, teknoloji, bankacılık ve enerji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, Microsoft ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

Ülkenin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Enerji şirketlerinden Devon Enerji'nin hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken, Chevron'un hisseleri yüzde 3'e yakın arttı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu bildirdi.

ABD basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu kaydedilmişti.

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