  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:04:07 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,65 artışla 30.242,19 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 3.686,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 artarak 12.459,74 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının ABD'de başlaması ve salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay verdi.

FDA'nın kullanım onayının ardından söz konusu aşı, dün ABD'de dağıtıma çıktı. Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının, Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi.

Ülkede Kovid-19'a karşı ilk aşılama ise bugün New York'ta gerçekleştirildi. ABD genelinde Nisan 2021'e kadar 100 milyon insana aşı vurulmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin pozitif söylemler geçen hafta boyunca devam etse de henüz bir sonuç alınamadı. ABD basınında, 908 milyar dolarlık teşvik paketinin detaylarının bugün açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

Analistler, hafta genelinde ise teşvik paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Aralık'ta gerçekleşecek toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı

Yunanistan'da Türkiye 'ye karşı skandal hamlesine deste olmayan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta’ya büyük öfk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay