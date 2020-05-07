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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:50:19 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.884,5 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.973,78 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle piyasalarda iyimser bir hava hakim olurken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da haftalık bazda düşüş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin seviyesinde gerçekleşti.

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