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New York borsası düşüşle tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü, açıklanan verilerin ardından düşüşle bitirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:30
New York borsası düşüşle tamamladı

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 180,43 puan (yüzde 0,68) azalışla 26.447,05 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,04 puan (yüzde 0,55) kayıpla 2.885,57 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 91,06 puan (yüzde 1,16) düşüşle 7.788,45 puana geriledi.

Endekslerin yönü üzerinde, ABD'de açıklanan eylül ayı istihdam verileri belirleyici oldu. Buna göre, ülkede işsizlik oranı, eylülde yüzde 3,7'ye gerileyerek, son 49 yılın en düşük seviyesini gördü. Tarım dışı istihdam artışı 134 binle beklentinin altında kalırken, ortalama saatlik ücretler beklenti paralelinde yüzde 0,3 yükseldi.

Bu arada, son günlerde çok konuşulan 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 3,22'ye çıkarak, son 7 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:30
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