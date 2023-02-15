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Medya Nevşin Mengü bile çıldırmıştı! Hadi buyurun, izah edin bakalım
Medya

Nevşin Mengü bile çıldırmıştı! Hadi buyurun, izah edin bakalım

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Doğan Şentürk, deprem bölgesine gönderilen bazı kolilerin üzerinde bira fotoğrafı olduğu için geri çevrildiğini iddia etmişti. Şentürk'ün söz konusu iddiasına muhalif Nevşin Mengü bile "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" sözleriyle itiraz etmişti. Şentürk'ün "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin" ifadelerine tepki gösteren Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Doğrulanıp doğrulanmadığını bilmesine gerek yok, 'ben söyledim oldu' diyor. Hadi buyurun, 'kafa bu kafa Nevşin' diyen kafayı yorumlayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:41:00 -
Nevşin Mengü bile çıldırmıştı! Hadi buyurun, izah edin bakalım

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Doğan Şentürk, deprem bölgesine gönderilen bazı kolilerin üzerinde bira fotoğrafı olduğu için geri çevrildiğini iddia etmişti.

Şentürk'ün söz konusu iddiasına muhalif Nevşin Mengü bile "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" sözleriyle itiraz etmişti. 

Şentürk'ün "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin" ifadelerine tepki gösteren Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Doğrulanıp doğrulanmadığını bilmesine gerek yok, 'ben söyledim oldu' diyor. Hadi buyurun, 'kafa bu kafa Nevşin' diyen kafayı yorumlayın" dedi. 

Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Genel Yayın Yönetmeni: "Deprem bölgesine kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım, kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya..."

Konuklar (gazeteciler): "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor."

GYY: "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin..."

Kamu vicdanı gazeteci, televizyoncu ne dersen de...

Doğrulanıp doğrulanmadığını bilmesine gerek yok, 'ben söyledim oldu' diyor. Hadi buyurun, "kafa bu kafa Nevşin" diyen kafayı yorumlayın.

***

Aynı televizyon kanalında gazetecilerden başka bir yalan daha;

- Deprem bölgesindeki şehirlerin havadan görüntüsünün elde edilmesi için neden İHA ve SİHA'lar kullanılmadı?..

- Devlet o işi (görüntüleri) İsrail'li şirket aracılığıyla elde etti.

***

Evet, hep öyle dedik. Kaç defa "bundan daha fazla alçalamazlar" dedik. Kaç defa "bundan daha büyük yalan söyleyemezler" dedik. Kaç defa "bundan ötesi yok" dedik...

Ama her defasında yanıldık! Her defasında çıtayı yükselttiler.

Ürettikleri yalanı dolanı deşifre edip gözlerine sokuyoruz,

Topa sert girdiğimizde hakaret etmiş oluyoruz.

Vicdanlarının bam teline vursak, en küçük bir tını duyamıyoruz.

Hani bize "anlat" diyorlar ya. "Şu haberi yorumla" diyorlar ya...

Buyurun, bugün de siz yorumlayın... (...)"

 

 

 

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