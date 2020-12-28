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Aktüel Nevşehir'de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelinin evinde 34 sikke bulundu
Aktüel

Nevşehir'de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelinin evinde 34 sikke bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:45:30 -
Nevşehir'de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelinin evinde 34 sikke bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen zanlının evinde 34 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Siber Suçlar Bürosu ekipleri, amatör spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 34 sikke bulundu.

Gözaltına alınan M.Ö, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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