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Aktüel Nevşehir'de "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" yapıldı
Aktüel

Nevşehir'de "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:41:19 -
Nevşehir'de "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Kapadokya bölgesinin 2021 yılı ve sonrasında turizm potansiyelini artırmaya yönelik konuların ele alındığı "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kapadokya'nın çeşitli zenginlikleri ve turistlere yönelik aktiviteleriyle cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının bölgenin korunması ve değerlendirilmesi açısından önemli işlev ve görevleri olduğuna değinen Becel, şunları kaydetti:

"Kapadokya'yı koruyarak yaşamasını sağlamamız lazım. Korumak demek faydalanmamak anlamına gelmiyor. Fanusun içine koyup kimsenin gidip gelemeyeceği yer anlamına gelmiyor. Faydalanacağız ama gözümüz gibi de muhafaza edeceğiz. Kapadokya Alan Başkanlığının bir yıllık geçmişi var. Bu kısa süreçte önemli mesafeler alındı. Başkanlık bünyesinde 6 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Toplantılarda istişare edilerek bölgeyle ilgili kararlar alınıyor. Önümüzdeki günlerde de turizm çeşitliliğinin sağlanması amacıyla geniş katılımlı istişare toplantıları düzenleyeceğiz."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de Kapadokya Alan Başkanlığının faaliyete girmesinin bölge açısından ümit verici olduğunu dile getirerek, "60 milyon yılda oluşmuş bu doğal yapıyı 60 yılda heba edeceğiz neredeyse. Öncelikle bölgeyi korumamız lazım. Bölge halkı olarak doğayı koruyalım. Koruma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de Kapadokya'nın dünyada başka alternatifi bulunmayan önemli bir turizm destinasyonu olduğunu, Türk turizminin tanıtım yüzü olması gerektiğini ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla insanların tatil ve konaklama alışkanlıklarının değiştiğine, bu durumun Kapadokya için avantaj olduğuna dikkati çekti.

Gelecek yıl bahar aylarından itibaren turizmde önemli hareketlilik yaşanmasını ümit ettiklerini belirten Arı, "Aşı çalışmaları ve alınan tedbirlerle 2021'de turizmin yeninden canlanmasını ümit ediyoruz. İnsanlar evlerinden çıkıp daha çok seyahate yönelecektir. Turizmdeki bu yükselmeden en çok payı da Kapadokya alacaktır. İnsanların kalabalık konaklama tesislerinden ziyade butik konaklamaları tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Kapadokya, 2021 yılını zirvede kapatacaktır." şeklinde konuştu.

Toplantıya kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

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