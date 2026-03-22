Nevşehir'de çalıştığı okulun kazan dairesinde ölü olarak bulundu

Nevşehir’de bir kişi, çalıştığı okulun kazan dairesinde ölü bulundu.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında bulunan Hacı Halil Türkan Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 35 yaşındaki Erkan Eray Ceyhan, akşam saatlerinde temizlik personeli olarak çalıştığı okula gitti.
Kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında ekipler, Ceyhan’ı okulun kazan dairesinde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erkan Eray Ceyhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ceyhan’ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

