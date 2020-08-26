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Aktüel Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri kayboldu
Aktüel

Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:28:02 -
Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri kayboldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten birinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kayseri'den piknik için geldikleri Bayramhacılı Barajı'nda serinlemek için suya giren Mustafa (40) ve kardeşi Adem Avut boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Mustafa Avut, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Suda kaybolan Adem Avut'u arama çalışması sürüyor. Mustafa Avut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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